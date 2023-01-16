Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 58 şüphe hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 4,49 gram sentetik uyuşturucu, 15,53 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 826 paket sigara, 429 elektronik eşya, 53 sahte evrak, 34 nüfus cüzdanı, 25 cep telefonu, 20 kilogram çay ve 1 kilogram tütün ele geçirildi.Şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.