'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Orta gelirli konut projesi kapsamında Yeni Evim konut kredisi için detaylar belli oldu. Yeni Evim Kampanyası'ndan yararlanmak için kişinin üstünde hiç konut olmaması, 1 yıl ikamet şartı başlıca başvuru şartları olarak dikkat çekti. Orta gelirli konut kredisi ise sıfır konutlar için geçerli olacak.Orta gelirliye konut projesi kapsamında faizler 0,69'dan başlayacak ve konut kredilerindeki vade 15 yıla kadar uzayabilecek. 2 milyona kadar olan kredide 0,69, 2 ila 4 milyon TL arasında 0.79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında 0,99 faiz oranı uygulanacak.Sıfır konutlar olacakKişinin üzerinde konut olmayacak1 yıl ikamet şartı bulunuyorSon bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacakPeşinat yüzde 10Ev 5 yıl satılamayacak15 yıl vade olacakTaksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecekKonut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar krediSüreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecekİlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacakYeni Evim Kampanyası kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10, vade en çok 15 yıl olacak. Dileyenler daha çok peşinat ya da daha kısa vade seçebilecek. 15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek.Vatandaşların ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Örneğin 1 milyon lira kredide standart taksitler olsaydı, her yıl 9 bin 719 lira ödemek gerekirken, destekli modelde ilk yıl 4 bin 410 lira ödenecek. Geliri daha az olanlara daha fazla destek sunulacak.Yeni Evim Kampanyası için internet sitesi açıldı ve hem müteahhit hem de konut sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. Siteye erişmek için tıklayınız...Bakanlar Nureddin Nebati ve Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların bugün başladığını ve katılım bankaları dahil kamu bankalarından müracaatta bulunulabileceğini bildirdi.Büyük bir kampanyaya imza attıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak, yeni konut finansman modeliyle 'Yeni Evim' diyoruz ve bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz.' dedi.Bakan Kurum, 'Konut almak isteyen vatandaşlarımız kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankalarımızın şubelerine başvuru yapacaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak.' ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmalarıyla hayata geçen 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasına başvurular bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlar da kampanya ile ilgili merak ettikleri tüm detayları https://yenievimkampanyasi.com.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasına ilişkin resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile açıkladığımız Yeni Evim kampanyamızda başvurular bugün itibariyle başladı. İlk etapta 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere https://yenievimkampanyasi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyası başvuruları bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlar, 'Yeni Evim' kampanyasıyla ilgili merak ettikleri tüm detayları https://yenievimkampanyasi.com.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecekler.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.Bakan Kurum, sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:'Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile açıkladığımız Yeni Evim kampanyamızda başvurular bugün itibariyle başladı. İlk etapta 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere https://yenievimkampanyasi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.'İnternet sitesinde 'Yeni Evim' başlığı altında şu bilgilere yer verildi:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı hanehalkı geliriyle uyumlu ödeme imkânlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.''Yeni Evim' web sitesinde 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasına ilişkin detaylar vatandaşlarla paylaşıldı.-İlk evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlara 3 yıl ödeme kolaylığı tanınacağı belirtilerek, yüzde 10 peşinat, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıla varan vade imkânıyla ev sahibi olunabileceği bilgisi verildi.-Hanehalkının toplam gelirinin dikkate alındığı kampanyadan; son 1 yıl içinde konut alınacak ilden konut satışı yapmamış olunması, 1'inci bölge olan İstanbul ve 2'inci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da son bir yıl içinde ikamet etmesi ve finansman desteğinden faydalanmak için kişilerinin konutunun olmaması şartı aranıyor.-Kırsaldaki evler, devre mülkler bu kriter kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilerek, hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane yüzde 50 ve üzeri hisseli konut tapusu olan ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu olan kişilerin programdan yararlanamayacağı ifade edildi.-Finansman desteği ile edinilen konutun 5 yıl boyunca satışının yapılamayacağı belirtildi.-Konut üretici firmadan proje bedelinin yüzde 5'i kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacağı ifade edildi.'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasıyla ilk evine sahip olacak vatandaşlar, 1'in bölge olan İstanbul'da azami 5 milyon lira kredi kullanabilecekken, 2'inci bölgede yer alan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da ise azami 3 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. 3'üncü bölgede yer alan diğer şehirlerde ikamet eden vatandaşlar ise azami 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.-Yeni finansman modeli ile vatandaşlar bitmiş konutlardan satın alabilecek.-Konut sahibi olmak isteyen kişiler bankanın konut tamamlanma oranını, kredilendirme için uygun bulması halinde belirli oranda tamamlanmış konutlardan da faydalanabilecek.-Proje sahibi konut üreticisi, banka ile Garantörlük Sözleşmesi yapar ve tüm konutları Yeni Evim Finansman Desteği kapsamında yapmayı taahhüt ederse, yeni projeden konut alımını da yapılabilecek.'Yeni Evim' internet sitesinde konut alım süreci aşamalar halinde anlatıldı. İlk olarak konut üreticilerinin kriterlere uygun yapılan konut projelerinin web sitesinden ilan edileceği bildirildi. Konut almak isteyen vatandaşlar ise kendilerine uygun daireyi seçerek finans kuruluşlarına başvuracak.Sonraki süreçte ise finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyerek uygun olan projeler için kredi tahsis edileceği ifade edildi. Kişilerin mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacağı bildirildi.Web sitesinde, Yeni Evim Konut Finansman Programı Konut Üreticilerine İnşaat Destek Paketi kredi limitinin 25 milyar lira olarak belirlendiği ifade edildi.Yeni Evim Konut Finansman Programı kapsamında konut arzının arttırılabilmesi için konut üreticilerine uygun finansman imkanı sunulacaktır. Yararlanıcı projeyi Yeni Evim Konut Finansmanı Programı kapsamında yapmayı taahhüt etmesi ve finans kuruluşuyla projenin tamamlanmasına yönelik Garantörlük Sözleşmesi imzalaması gerekecek.