  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Dün Nepal'de tam anlamıyla bir facia yaşandı. 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti. O anlara ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Hİntli bir yolcu uçağın düşme anlarını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile saniye saniye kayıt altına aldı. Videoda uçağın sola doğru yatmasıyla çığlık seslerinin yükseldiği duyulurken saniyeler sonra ise büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görülüyor.

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
Ekleme: 16.01.2023 - 10:42 Güncelleme: 16.01.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
Nepal'de yaşanan uçak faciasına ilişkin yeni görüntüler geliyor... 68 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 'ulusal yas' ilan edilirken uçaktaki bir yolcu, son anlarını canlı yayın ile kayıt altına almış. Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise facia yaşandı.

Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Nepal'de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Jaiswal'in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi. Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu.

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü. Öte yandan bir Rus seyahat yazarının paylaşımı da dikkat çekti. Elena Banduro tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. 33 yaşındaki isim, hayatını kaybetmeden hemen önce bu fotoğrafı çekmiş...

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

NE OLMUŞTU?

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4'ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklamaları
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
AK Partili Göksu'dan CHP'li belediyelere tepki: Çok büyük bir algı süreci yönetiyorlar
Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Eskişehir'deki engelli bakım merkezinde darp suçlaması: 22 sanık yargılanıyor
Zelenskiy Dnipro'daki son durumu açıkladı: 30 kişi öldü 30'dan fazla kayıp var
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz
Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı
Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!