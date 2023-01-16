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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, tutuklanmıştı. Sapık Sinan'ın cezaevinde intihar ettiğine dair haberler yapıldı. Ancak haberler asılsız çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın yeni detayları…

Ekleme: 16.01.2023 - 17:10 Güncelleme: 16.01.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Arif Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan, günlerdir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medyada 'sapık Sinan' olarak adlandırılan şahıs, geçtiğimiz günlerde çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmıştı.

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!
Sinan Sardoğan ile ilgili sosyal medyada şok bir iddia ortaya atıldı. Çok sayıda yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın, cezaevinde intihar ettiğine dair haberler yapıldı.




Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZ ÇIKTI

Ancak Sinan Sardoğan'ın intihar ettiğine ilişkin çıkan haberler asılsız çıktı. Sinan Sardoğan'nın metris cezaevinde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günlerde bir başka suçtan gözaltına alındı.

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!
İddialara göre; 2018 yılında İstanbul Avcılar'da Suriye uyruklu A. A. (17) Sinan Sardoğan tarafından cinsel istismara uğradı. O dönem 12 yaşında olan A.A., televizyonda Sinan'ı görünce durumu ailesine anlattı. Aile de çocuklarıyla birlikte polisin kapısını çaldı.

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANMIŞTI

Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

SİNAN SARDOĞAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sinan Sardoğan ifadesinde; 'Ben hakkımda isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Ben İstanbul ilinde 2012 yılı Mart ayında Başakşehir'de bulunan fırında kadayıf işine çalışmaya geldim. Bu iş yerinde 5 ay çalıştım. Çalıştığım sürece iş yerine ait fırının yan tarafında bulunan yatakhane de kaldım. Benim kaldığım yerde yine fırında çalışan 7-8 kişi kalmaktaydı ancak ben isimlerini hatırlamıyorum. O tarihte patronum olan S.A. beni tanır benim orada çalıştığımı ona sorabilirsiniz.2012 yılı Ağustos ayı içerisinde annem rahatsızlandı. Tansiyon sorunu çıktı ve burnu kanamaya başladı ben de işten ayrıldım ve 2012 yılı Ağustos ayı içerisinde tekrar Tokat iline yani ikamet ettiğimiz Almus ilçesine geri döndüm. Ben annemin yanına döndükten sonra bir daha İstanbul iline hiç gelmedim.

Annemin rahatsızlığı gün geçtikçe arttığı için ben anneme baktım. Zaman zaman kız kardeşlerim anneme baktılar' dediği öne sürüldü.

SAPIK SİNAN SARDOĞAN METRİS'TE

Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Müge Anlı, 'Sinan şuanda Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde. Yaptıklarını canlı yayında büyük bir rahatlıkla anlatmıştı. Amacı mağduru oynamaktı. İstanbul'dan çok sayıda ihbar almıştık. 2018 yılında da İstanbul Avcılar'da bir erkek çocuğu tecavüze uğruyor. Şahıs tespit edilemiyor.

Çocuk bizi izleyince ailesine 'Bana bu adam tecavüz etti' diyor. Sonra Sinan ile çocuk karakolda yüzleştiriliyor. Çocuk, Sinan ile karşı karşıya gelince teşhis ediyor. Mahkemeye sevk edilen Sinan da tutuklanıyor' diye konuştu. O dönemki kamera kayıtlarını da yayınlayan Müge Anlı, '12 yaşındaki çocuğu kandırıyor.

Boş bir eve götürüyor ve ne yazık ki tecavüz ediyor' ifadelerini kullandı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın gözaltı görüntülerini de yayınladı. O görüntülerde timsah gözyaşları döken Sardoğan, 'Küçük bir çocuğa cinsel saldırıda bulundunuz mu?' sorusuna 'Hayır yapmadım. Yok öyle bir şey. Ben sadece çektiğim mesajlardan pişmanım' yanıtını verdi.

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!
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