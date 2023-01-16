MSB: Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.