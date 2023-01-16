Jens Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna için silah sevkiyatı temennisini yineledi.Stoltenberg, İngiltere'nin 'Challenger 2' tanklarını taahhüt etmesinden sonra daha fazla silah teslimatı beklediğini söyledi.Almanya basınından Handelsblatt gazetesine konuşan Stoltenberg, 'Ağır savaş teçhizatı için son taahhütler önemli. Yakın gelecekte daha fazlasını bekliyorum.' dedi.Almanya'nın Ukrayna'ya daha ağır silahlar sağlamak için harekete geçmesi gerekip gerekmediği sorusuna Stoltenberg, 'Savaşın belirleyici bir aşamasındayız. Şiddetli çatışma yaşıyoruz.' yanıtını verdi.Stoltenberg, cevabının devamında, 'Bu nedenle, Ukrayna'ya kazanması ve bağımsız bir ulus olarak yoluna devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamamız önemli.' diye ekledi.NATO Genel Sekreteri'nin bu açıklaması, Dnipro'da 9 katlı binaya Rus saldırısı sonucu 35 can kaybının yaşanmasından sonra geldi.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus “terörünün” ancak savaş alanında durdurulabileceğini söyleyerek, Batı'dan daha ağır silahlarla ilgili talebini yineledi.Zelensky, 'Bunun için ne gerekiyor? Ortaklarımızın depolarında bulunan silahlar.' diye konuştu.