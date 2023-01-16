Jens Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı bekliyorum
Dnipro saldırısından sonra konuşan Stoltenberg, savaşın belirleyici aşamasına gelindiğini söyledi. Stoltenberg, "İhtiyaç duydukları silahları sağlamalıyız" mesajı verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna için silah sevkiyatı temennisini yineledi.
Stoltenberg, İngiltere'nin 'Challenger 2' tanklarını taahhüt etmesinden sonra daha fazla silah teslimatı beklediğini söyledi.
Ukrayna için daha fazla silah sevkiyatı istedi
Almanya basınından Handelsblatt gazetesine konuşan Stoltenberg, 'Ağır savaş teçhizatı için son taahhütler önemli. Yakın gelecekte daha fazlasını bekliyorum.' dedi.
Almanya'nın Ukrayna'ya daha ağır silahlar sağlamak için harekete geçmesi gerekip gerekmediği sorusuna Stoltenberg, 'Savaşın belirleyici bir aşamasındayız. Şiddetli çatışma yaşıyoruz.' yanıtını verdi.
'İhtiyaç duydukları silahları sağlamalıyız'
Stoltenberg, cevabının devamında, 'Bu nedenle, Ukrayna'ya kazanması ve bağımsız bir ulus olarak yoluna devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamamız önemli.' diye ekledi.
Rusya'nın Dnipro saldırısı
NATO Genel Sekreteri'nin bu açıklaması, Dnipro'da 9 katlı binaya Rus saldırısı sonucu 35 can kaybının yaşanmasından sonra geldi.
Zelensky: Daha ağır silahlardan istiyoruz
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus “terörünün” ancak savaş alanında durdurulabileceğini söyleyerek, Batı'dan daha ağır silahlarla ilgili talebini yineledi.
Zelensky, 'Bunun için ne gerekiyor? Ortaklarımızın depolarında bulunan silahlar.' diye konuştu.
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