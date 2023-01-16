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İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen rezil eylem Türkiye'den büyük tepki aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son olarak "Sadece saldırıyı kınayarak sorumluluktan kaçamazlar" ifadelerini kullanmış. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayı 'sabotaj' olarak nitelemişti. Türkiye'nin suç duyurusunda bulunduğu rezalete ilişkin İsveç savcısından skandal bir açıklama geldi. Açıklamalar İsveç basınında son dakika koduyla geçti.

İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Ekleme: 16.01.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.01.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosuna takılmıştı. İsveç Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra ile Türkiye'nin tüm taahhütlerini yerine getirme sözü vermişti ancak ülkede skandallar bitmedi. PKK sempatizanlarıi Başkent Stockholm'de Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Rezalete ilişkin İsveç yargısından skandal bir açıklama geldi.


Stockholm'de gerçekleşen rezil eyleme ilişkin İsveç yargısından ilk açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde rezil eylemi hazırlayan PKK'lı teröriste sayfalarında yer veren Aftonbladet'te yer alan habere göre, olayda 'Yasa dışı bir suç yok'

Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, 'Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım' dedi. Eriksson, 'Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonu için 'Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır.' ifadesini kullandı. Kristersson, İsveç'in Kiruna kentinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha 'iğrenç' olarak nitelendirerek, 'Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır.' ifadelerini kullandı.

Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti. Öte yandan İsveç Başbakanı, ülkesinin AB dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya destek verilmeye devam edileceğini vurguladı.

Kristersson, 'Ukrayna'nın kaderi aynı zamanda Avrupa'nın kaderi. Ukrayna'nın AB üyeliği süreci devam etmeli.' derken, Ukrayna'nın ne zaman AB üyesi olabileceği konusunda açıklama yapmadı. İsveç'te 1986'da Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.




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