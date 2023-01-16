İsveç Başbakanı Kristersson'dan NATO üyeliği açıklaması: Kararı Türkiye verecek

İsveç Başbakanı Kristersson, Başkent Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.'SON KARAR TÜRKİYE'NİN'NATO müzakerelerinin Türkiye ile normal seyrinde devam ettiğini belirten Kristersson, 'Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda olumlu noktada olduğunu düşünüyorum. Sonunda kararı Türkiye verecek.' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN VERECEĞİ KARARA SAYGI DUYUYORUM'28 NATO ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını hatırlatan Kristersson, 'Her ülkenin onay sürecine saygı duyuyoruz. İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getiriyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği iadeler konusunda ise daha önceden de belirttiğimiz gibi yargı karar veriyor. Türkiye'nin de bizim hakkımızda vereceği karara saygı duyuyorum.' dedi.'REKABETİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR FIRSAT'AB Konseyi Başkanı Michel de AB ülkelerinin yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapılması için cazip bir yer olarak kalması gerektiğini aktardı.Michel, '9-10 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde, çıkarlarımızı ve şirketlerimizi savunmak için hızlı hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Avrupa'daki rekabet gücümüzü güçlendirmek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum.' diye konuştu.