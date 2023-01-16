İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau Bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sona erdi.142 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturduğu yerden yüzdürülmesinde kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, Kurtarma-5,8,9 römorkörleri ile KEGM-8 botu görev aldı.Boğaz trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı operasyonda can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü.Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletilen dökme yük gemisi, Kartal demir sahasına götürülüyor.Gemiyi Kartal demir sahasına çekme operasyonunda, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun gemisi ile Kurtarma-9 ve Nazım Tur römorkörleri görev alıyor.Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği ise gemi geçişlerine henüz açılmadı.