Havaya defalarca ateş etti… Pompalı tüfekle gözaltına alındı
İstanbul’da asker uğurlamasında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00 sıralarında Pendik'te yaşandı. Asker uğurlamasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren A.Ü. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi' suçundan adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.
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