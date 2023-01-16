En katı ülkelerden biri oldu: Meksika’da sigara içmek ‘her yerde’ yasaklanıyor

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımında küresel olarak en sağlam ve geniş kapsamlı yasakların hayata geçirildiği Meksika'da, kamusal alanlarda artık sigara içilemeyecek. Restoranlarda, barlarda, ve işyerlerinde sigara içilmeyen alanlar oluşturan Meksika'nın mevcut 2008 yasası, şimdi tüm kamusal alanlarda kesin bir yasağı kapsayacak şekilde genişletildi. İlk olarak 2021 yılında onaylanan adım, tütün reklamlarının, promosyonlarının ve sponsorluklarının yasaklanmasını da içeriyor.Pan Amerikan Sağlık Örgütü adımı memnuniyetle karşılayarak Meksika hükümetini yasağı uyguladığı için tebrik etti. Örgütün açıklamasında, tütün kullanımının dünyadaki en önlenebilir tek ölüm nedeni olduğu ve her yıl Amerika'da doğrudan tüketim veya dumana maruz kalma yoluyla yaklaşık bir milyon ölüme sebep olduğu belirtildi.Öte yandan, Meksika'da polis yolsuzluğunun yaygın olması nedeniyle birçok kişi, toplum içinde sigara içenlere gerçek para cezaları veya cezalar vermek yerine, bazı memurların bunu rüşvet almak için bir bahane olarak kullanmasından korkuyor.