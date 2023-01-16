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Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor

Yaklaşan seçimleri kazanmanın hesaplarını yapan muhalefetle ilgili çarpıcı bir analize imza atıldı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı kazanma ihtimalinin düşük olduğu, diğer olası adayların da zayıf noktalarının bulunduğu belirtildi.

Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
Ekleme: 16.01.2023 - 16:41 Güncelleme: 16.01.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
Türkiye'de bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kaldı.

Normal takvime göre haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerin öne çekilebileceği ihtimali dile getiriliyor.

İngiliz dergisi: Muhalefet kazanmalı ama...
Londra merkezli The Economist dergisi, 'Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var' başlıklı bir analiz yayınladı.

Analizde, muhalefetin kendi içinde birtakım sorunlar yaşadığı belirtilerek, 'Seçimlere sadece aylar kalmışken, Millet İttifakı hâlâ cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday çıkarmadı.' denildi.

Muhalefette çatlak: Kılıçdaroğlu istiyor, Akşener tepkili
'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İyi Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor.' denilerek, 'Muhalefet içindeki çatlaklar kendini gösteriyor.' ifadesi kullanıldı.

'Erdoğan ile kıyaslanamaz'
Kılıçdaroğlu'ndan 'yetenekli bir yönetici' şeklinde bahsedilen söz konusu yazıda, CHP liderinin seçilememe ihtimaline dikkat çekildi ve 'Bir konuşmacı olarak Erdoğan ile kıyaslanamaz.' görüşüne yer verildi.

Mitingler için 'rock konseri ve ocak başı dersi' karşılaştırması
Erdoğan'a işaret edilen derginin analizinde, 'Türk liderin mitingleri bir rock konseri havasında. Kılıçdaroğlu'nunki ise ocak başı dersi gibi gelebilir.' notu paylaşıldı.

'İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın zayıf noktaları var'
Adaylık için isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, böyle bir durumda görevlerinden istifa etmesi gerektiği anımsatıldı.

İstifaları halinde bu iki belediyenin kontrolünün AK Parti'ye geçmesi olasılığına değinilerek, ayrıca İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın zayıf noktası olduğu kaydedildi.

'Yıldızı çoktan söndü'
Konuya ilişkin, 'İmamoğlu'nun yıldızı 2019'daki zaferinin ardından çoktan söndü.' denildi. 'Sert bir milliyetçi' olarak tanımlanan Yavaş'ın ise HDP'li seçmenlerden oy almasının zor olduğu ifade edildi.

CHP ile İyi Parti arasındaki HDP gerilimi
Erdoğan'a karşı seçimleri kazanmak isteyen muhalefet bloğunun HDP'nin oylarına ihtiyaç uyduğu ancak yine aynı bloğun söz konusu partiye 'soğuk davrandığı' aktarıldı.

Yazıda, 'CHP, partinin (HDP) desteğini almaya devam etmek için istekli. Ama HDP'yi PKK'nın siyasi kanadı olarak gören İyi Parti aynı masaya oturmayı reddediyor.' denildi.

Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
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