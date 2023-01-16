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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli profesörün ırkçılığına maruz kalan öğrenciye telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, staj başvurusu İsveçli profesör tarafından "Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği" gerekçesiyle reddedilen öğrenci Fatma Zehra S. ile görüştü. Dirayetli duruşu için öğrenciyi tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef 'demokrasi, insan hakları' diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görüyoruz. Bundan üzüntü duyduk." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli profesörün ırkçılığına maruz kalan öğrenciye telefon
Ekleme: 16.01.2023 - 22:50 Güncelleme: 16.01.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli profesörün ırkçılığına maruz kalan öğrenciye telefon
İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S.'nin staj başvurusu, Stockholm Üniversitesi'nde görevli Prof. Per Carlbring tarafından "Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği" gerekçesiyle reddedildi.

İsveçli profesörün ırkçı tutumu büyük tepki çekerken, Fatma Zehra S.'nin başvurusu üniversiteden başka bir profesör tarafından kabul edildi.

"TÜRK KADININA YAKIŞIR BİR DURUŞ SERGİLEDİN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fatma Zehra S.'yi arayarak dik duruşu nedeniyle tebrik etti.

"Bir Türk kadınına yakışır bir duruş sergiledin. Maalesef 'demokrasi, insan hakları' diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görüyoruz. Bundan üzüntü duyduk. Üniversitenin olumlu yaklaşımını da gördük. Bu da senin sağlam duruşun sayesinde oldu. Gurur duydum." dedi.

Fatma Zehra S. Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti ve yapacağı staj hakkında bilgiler verdi.

"DİK DURUŞA DEVAM"

Bakan Çavuşoğlu da "Büyükelçiliğimize gidince uğra, arkadaşlarımız seni bekliyorlar yakından ilgileneceğiz çekinme kapımız tüm vatandaşlarımıza açık. Dik duruşa devam, yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.
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