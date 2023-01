Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...

Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar İHA ve SİHA'lar; hem sahada hem uluslararası savunma tartışmalarında başarılarıyla Türkiye'nin göğüsünü kabartıyor. Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başarısını kanıtlayan ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar SİHA'lar, Türkiye düşmanlarının neredeyse 1 numaralı hedefi haline geldi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı. Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, 'Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor' yanıtını vermişti.Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan 'Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler.' iddiasında bulundu.Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, 'BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.' dedi.Bayraktar, 'Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:'Sn. Babacan,BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız. Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin...'Haluk Bayraktar'ın bilgili ve belgeli cevaplarına karşın Babacan, çirkin saldırılarını durdurmak bir yerine rezaleti bir üst perdeye taşıdı. Babacan, katıldığı bir canlı yayında, 'SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız.' ifadelerini kullandı.Ali Babacan'ın skandal ifadelerine tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 'Dokundurtmayız' ifadeleriyle Babacan'ın skandallarını sıraladı.Çelebi şunları söyledi;SİHA'ları hedef alan Babacan'ı sert sözlerle eleştiren AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 'PKK'nın, SİHA'lardan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP'nin yine bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP de aynı şeyleri söylüyor. Son zamanlarda Ali Babacan HDP'yi geride bıraktı. Bu da neyi gösteriyor? Ali Babacan'ın Türk Milleti'nin menfaatine olan bu SİHA'lardan rahatsız olduğunu... Özerklik, ikinci dil gibi söylemler. HDP'nin söylemlerini geçtiler. Milletimiz bunların gerçek yüzünü görüyor ve değerlendiriyor. Millet İttifakı'nın ne olduğu artık ortaya çıktı. İYİ Parti de keyif alarak seyrediyor. Bu masayı terk ediyorum diyemiyor. Hepsi koltuk kapma derdindeler. Seçimlerde milletimiz bunlara haddini bildirecektir.' dedi.Ok, olası bir 6'lı masa iktidarında yaşanacakları da özetledi, 'Bunlar SİHA'ları, diğer savunma sanayii ürünlerini yok ederler. Hiç şüpheniz olmasın. Daha önce CHP'den de Sezgin Tanrıkulu benzer açıklamalar yapmıştı. Allah muhafaza bunlar gelirse İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayiinde başa döneriz. Emperyalistlerin istediğini yapıyorlar. ABD ve Avrupa'nın demode olmuş, çöpe atacakları ürünlerine bizi mahkum edecekler. Savunma sanayiindeki gelişmeler ile kurulan oyunları bozan, yeni oyunlar kuran bir ülke olduk. Bunu biz değil, yabancılar söylüyor. Bizim içimizdekiler bundan daha fazla rahatsız oluyorlar. HDP'yi, PKK'yı biliyorduk da, Ali Babacan'ı bilmiyorduk! Millet bunlara fırsat vermeyecek.' ifadelerini kullandı.Ali Babacan'ın, Türkiye aleyhindeki sözlerle sık sık gündeme geldiğini hatırlatan MP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu sert ifadeleri kullandı:Utanç verici. Babacan, her gün çirkin yüzüne bir yüz ekliyor. Tamamen yabancıların, Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapan bölücü bir dil kullanmaya başladı. Bu sözleri Türkiye ve Türklük düşmanı kişiler söyleyebilir. Zillet İttifakı dediğimiz, CHP'si, HDP'si, İP'i, DEVA'sı bunların hepsi savunma sanayiinin gelişmesinden rahatsız. Bunlar artık düşmana askerlik yapıyor. Düşmanın kılıcını sallıyorlar.Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunların yaptığı ne siyaset ne muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Türkiye yeniden bir Ergenekon'dan çıkışı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin düşmanları bundan çok rahatsız. Ama bunlar neden rahatsız, anlamıyorum. Bunlar yabancı ülkelere aidiyet besleyen işbirlikçiler. Artık bu da net şekilde görülüyor. Vallahi yazıklar olsun diyorum. Rezalet!Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, sabah.com.tr'ye bir değerlendirmede bulundu.Sarıgül, 'İHA/SİHA'ları ve bunları yapan Bayraktar ailesini hedef alan açıklamaları doğru bulmuyorum.Türkiye dışarıdan bu araçları almak zorunda kalmıyor, üstelik satarak döviz kazanıyor. Ekonomik milliyetçilik tam olarak budur. TDP ekonomik milliyetçilik yapan bir partidir. Bu araçlar Türkiye'nin dünyadaki gururudur. Türk savunma sanayini bugünkü önemli noktaya taşıyan da Bayraktar ailesidir. Türkiye için taş üstüne taş koyanların ellerini soğutmak değil desteklemek gerekir.' dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Babacan'a sert tepki gösterenler arasında yer aldı.Turan, şu ifadeleri kullandı:Deva Partisi Başkanı Ali Babacan durduk yerde Bayraktar'ı eleştirmedi veya hedef almadı. İlk önce bildiğiniz gibi Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı yaptı. Arkasından kaçak FETÖ'cü hesaplar sosyal medya üzerinden saldırdılar sonra da Ali Babacan ve yardımcılarının iftiralarına başladı.Bu bile 'proje' partilerinin, proje adamlarının kimlerin elinde nasıl bir oyuncak olduğunu, kukla olduklarını göstermektedir.ALİ BABACAN SİHALARI HEDEF ALDI; 'Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. ALİ, TALEP ABD'DEN Mİ, İNGİLTERE'DEN Mİ, PKK'DAN MI GELDİ?CHP ve İyi Parti'nin beslemesi Ali Babacan, 'Kusura bakmayın, SİHA'lara da dokunacağız.' diyerek tehditler savuruyor. Altılı Masa, Türkiye'yi işgal ve istila etmek isteyen gözü dönmüş bir düşman ordusuna benziyor. Tek planları yakmak, yıkmak, yok etmek.6'lı masanın ortağı olan Babacan 'SİHA'lara dokunacakmış.' Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.Sandığa değil Batı'ya selam verenler: PKK'lılar için başsağlığı, Türklük tanımına itiraz, Anadilde eğitim, İHA/SİHA'lardan rahatsızlık Sizce kim ? Baş harfleri projesi olduğu topluluğu temsil ediyor : ABMilli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonlarında önemli görevleri başarıyla yerine getiren Bayraktar SİHA'lar HDPKK'nın hedefi haline geldi. Hem Meclis'te terör destekçileri, hem de Kandil'de terörist başları açıklamalarıyla Baykar'ı hedef haline getirdi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da yerli ve milli savunma sanayii başta olmak üzere özel olarak Baykar'a saldırmaktan çekinmedi.Son olarak FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı her harekete can siparene destek veren ABD'li Michael Rubin, 'Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli' diyerek nefretini kusmuştu. Babacan açıklamalarıyla bu kirli cepheyle aynı yerde buluştu.Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ı hedef alması, 'Babacan HDP' göz kırpıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etmişti.Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etmişti.Ali Babacan geçtiğimiz hafta açıkladığı eylem planında ise vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı.