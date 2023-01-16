Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!

Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin sorulan bir soruya, 'Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor' cevabını vermesi yoğun tepkilere neden oluyor.Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken 'BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz' dedi.Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, 'Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız' ifadelerini kullandı.Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.'Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar son dönemde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan ardından eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin ve FETÖ'cü bazı hesaplardan yapılan suçlamalar soyla medya hesabından cevap verdi.Ali Babacan'ın 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef alan söylemlerine bir tepki de Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:'Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil.Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek;Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!'