  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!

Tüm dünya Türkiye'nin ürettiği İHA-SİHA teknolojisine gıpta ile bakarken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli İHA-SİHA'ları üreten BAYKAR'ı hedef aldı. Babacan'ın "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" iftirası tepki çekmeye devam ediyor. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef alan Babacan'a sert çıktı. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Ekleme: 16.01.2023 - 17:31 Güncelleme: 16.01.2023 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin sorulan bir soruya, 'Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor' cevabını vermesi yoğun tepkilere neden oluyor.

'MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ'

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken 'BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz' dedi.

Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!

'DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA BULAMAZSINIZ'

Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, 'Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız' ifadelerini kullandı.

'BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK'

Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar son dönemde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan ardından eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin ve FETÖ'cü bazı hesaplardan yapılan suçlamalar soyla medya hesabından cevap verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: BAYKAR KİRLİ SİYASETE ALET EDİLEMEZ

Ali Babacan'ın 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef alan söylemlerine bir tepki de Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

'Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil.

Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!

İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek;

Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklamaları
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
AK Partili Göksu'dan CHP'li belediyelere tepki: Çok büyük bir algı süreci yönetiyorlar
Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Eskişehir'deki engelli bakım merkezinde darp suçlaması: 22 sanık yargılanıyor
Zelenskiy Dnipro'daki son durumu açıkladı: 30 kişi öldü 30'dan fazla kayıp var
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz
Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı
Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!