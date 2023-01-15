  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla altılı masaya tepki gösterdi. Bozdağ, yaptığı açıklamada, altılı masada herkesin genel başkan sıfatıyla oturduğunu ifade ederek 'Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi?' Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez
Ekleme: 15.01.2023 - 13:53 Güncelleme: 15.01.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzının, "açık bir yönetilmezlik sistemi olduğunu" belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altılı masada herkesin genel başkan sıfatıyla oturduğunu ifade etti.

Altılı masadakilerin, içlerinden birini başkan kabul etmedikleri gibi Cumhurbaşkanı adaylarını da başkan kabul etmeyeceklerini, herkesin eşit olduğunu, eşit imza ve eş güdüm kuruluyla ülkeyi birlikte yöneteceklerini söylediklerine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çift başlı yönetime izin veren parlamenter sistemde çok bedel ödemiş ve bu yüzden hükümet sistemini değiştirmek zorunda kalmış Türkiye'nin, başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetim sisteminde daha ağır bedeller ödeyeceği tartışmasızdır. 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi? Altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Herkesin kendini eşit baş, başkan kabul ettiği bir masadan kolay kolay uzlaşma, karar çıkmaz. Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan altılı masaya 'imza yetkisi' eleştirisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te PKK rezaletine tepki: Duruma el koymazlarsa münasebetlerimizi çok daha gerebilir
AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz
Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
Destici'den savunma sanayiine destek: Alkışlamayanı sorgulamak gerekiyor
Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla belediye işçileri arasında arbede
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
HDP, DEVA Partisi'yle ittifakı doğruladı
Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Karadeniz gazı iştah kabartıyor! Türkiye dev şirketin teklifini reddetti
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu