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Otomobil ile taksi çarpıştı! Sürücü kaza anını anlattı

Zonguldak'ta, tünel girişinde otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.01.2023 - 21:29 Güncelleme: 14.01.2023 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Otomobil ile taksi çarpıştı! Sürücü kaza anını anlattıKaza, akşam saatlerinde kent merkezi ile Kilimli ilçesini birbirine bağlayan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli girişinde meydana geldi. Emirhan B. idaresindeki 67 AC 046 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen T.A. idaresindeki 59 T 2787 plakalı taksi çarpıştı. Taksi çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarken, otomobil de refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tünel girişine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emirhan B., aynı araçta bulunan B.A. ile A.Ş.Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Otomobil ile taksi çarpıştı Sürücü kaza anını anlattı

Taksi sürücüsü T.A. polislere olay anını anlatırken, “Sola sinyalimi verdim, aynaya baktım. Aynada kimse yok. O araç arkadan geliyordu. Tam sol şeride oturdum sol arkadan bana vurdu” dedi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların çekici ile kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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