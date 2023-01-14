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Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak

6'lı Masa'nın vadettiği ve masadaki tüm parti genel başkanlarının imza yetkisine sahip olduğu yönetim modeliyle ilgili tartışmalar sürerken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den bomba açıklamalar geldi. İnce tabloyu "Tam Yedi Kocalı Hürmüz olacak" diyerek niteledi. İnce, 6'lı Masa'nın insanlara yalan söylediğini belirterek "6 Genel Başkan'dan emir alan bir Cumhurbaşkanı olacak. Her kararda 6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım. Böyle mi ülke yönetecekler?" dedi.

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Ekleme: 14.01.2023 - 01:29 Güncelleme: 14.01.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
6'lı Masa'nın önerdiği ve masadaki tüm parti genel başkanlarının imza yetkisine sahip olduğu yönetim modeliyle ilgili tartışmalar sürüyor. Adeta kaos ve kriz vaadeden yönetim biçimine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

'YEDİ KOCALI HÜRMÜZ'

Muharrem İnce katıldığı bir Youtube yayınında 6'lı Masa'nın önerdiği modeli 'Yedi Kocalı Hürmüz' sözleriyle tanımladı.

İnce söz konusu 6 Genel Başkan'ın da imza yetkisinin olduğu yönetim modeli hakkında 'Ortak payda oluşturdukları bana inandırıcı gelmiyor. Nasıl yöneteceklermiş Türkiye'yi? Bir Cumhurbaşkanı ve 6 da Genel Başkan var. toplam 7. Tam Yedi Kocalı Hürmüz olacak. Cumhurbaşkanı karar verecek 6 kişiye imza attıracaklar. 6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım.' dedi.

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak

'BİRİ UYKUDA BİRİ UÇAKTA OLACAK'

İnce bir de örnek verdi ve 'Biden Cumhurbaşkanını arayacak. Saat farkı da var. Biri uykuda olacak. Biri uçakta olacak. Bir genel müdür atayacaklar hepsinin imzası olacak. Bunlar Anayasa'yı bir kez açıp okumamışlar mı? 6'lı Masa'daki Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa yardımcılardan emir alan Cumhurbaşkanı olur. Genel Başkanlar vekil olursa yine olmaz. Vekiller Yasama üyesidir. Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır.' ifadelerini kullandı.

'TÜRK HALKINA YALAN SÖYLÜYORLAR'

Muharrem İnce ayrıca 6'lı Masa'nın açık açık Türk halkına yalan söylediğini de dile getirerek şunları ekledi: Bu hayal mahsulü. Milletten güvenip cumhurbaşkanını seçmesini istiyorlar. Ama kendileri o cumhurbaşkanına güvenmedikleri için 'İmzamız olmadan bir şey yapamaz'.diyorlar

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