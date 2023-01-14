İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'

İsveç'in başkenti Stockholm'da skandal bir eylem gerçekleştirildi. PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. İsveç basını Rezil eylemi gerçekleştiren ve bu görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine söz verdi. İsveç Başbakanı'na ise 'Sızlanmayı bırak' ifadeleri ile tepki gösterdi.İsveç'in en çok okunan gazetelerinden biri olan Aftonbladet, rezil eylemi gerçekleştiren terörist ile görüştü. Film yapımcısı olduğu ileri sürülen Andreas kod adlı teröristin, samimi bir sese sahip olduğu ifade edilen haberde, eylemi nasıl gerçekleştirdiği detaylıca anlatıldı.Sıradan bir İsveç vatandaşı gibi lanse edilen terörist Andreas, Facebook'ta bir reklam gördükten sonra mankeni Norsborg'da bulduğunu, Erdoğan maskesini de internetten sipariş verdiğini belirtti.Andreas'ın İsveç'teki tüm medya kuruluşları ile irtibata halinde olduğunu belirttiği haberde, tepki yaratılmak istendiği ve bunun da başarıldığı vurgulandı.Üstelik bunun ilk eylem olmadığı daha önce de belediye binasına PKK bayrağı yansıtıldığı hatırlatıldı.Gazetede yer alan bir köşe yazısında ise, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 'Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır.' sözlerine tepki gösterildi. 'Türkiye hakkında sızlanmayı bırak' ifadeleri kullanıldı.Analizde, 'Hem Ulf Kristersson hem de Tobias Billström bilmeli. İnsanlar bazen hem tatsız hem de affedilemez şekilde davranırlar.Bu Erdoğan ve Türkiye'den korkmak için bahane değil' ifadeleri kullanıldı.Bir saat süren rezil eylemin Türkiye ve İsveç ilişkilerini çıkmaza soktuğu itiraf edildi. İsveç'in Madrid'de verdiği taahhütlerin halihazırda yerine getirildiğinin iddia edildiği analizde, , İsveç yasalarına göre olayın Türkiye'nin iddia ettiği gibi terör, terör yayma ve yıkım olmadığı iddia edildi. ' İnsanlar aptalca şeyler yapar ve yapmaya devam edecek.' sözleri kullanıldı.İsveçli yetkililerin bir saat süren rezil eyleme müdahale etmediği bilinirken olayın terörle ilgisi olmadığı ve alakasız bir şey olduğu ileri sürüldü. İsveç Başbakanına 'Türiye hakkında sızlanmayı bırak' ifadeleri kullanıldı.İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha 'iğrenç' olarak nitelendirerek, 'Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır.' ifadelerini kullandı.Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti. Öte yandan İsveç Başbakanı, ülkesinin AB dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya destek verilmeye devam edileceğini vurguladı.Kristersson, 'Ukrayna'nın kaderi aynı zamanda Avrupa'nın kaderi. Ukrayna'nın AB üyeliği süreci devam etmeli.' derken, Ukrayna'nın ne zaman AB üyesi olabileceği konusunda açıklama yapmadı. İsveç'te 1986'da Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.