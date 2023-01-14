Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılar

İstanbul Havalimanı'na Azerbaycan'dan gelen uçakta 4 milyon 360 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Şüphelilerin, telefonları kontrolden kaçırmak için başka yolculara dağıttığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Azerbaycan Gümrük İdaresi'nden Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne aktarılan bilgiler üzerine İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular takibe alındı.Uçaktan inen şüphelilerin, alanda bulunan başka yolculara üzerlerindeki telefonlarını 1'er, 2'şer dağıttıkları görüldü. Şüphelilerin, uçakta bulundukları sırada da üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak amacıyla başka yolculara dağıttığı tespit edildi. Olayın bütün failleri gümrük kontrol noktasında denetime alınırken, şüphelilerin eşyalarına yönelik detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, ünlü markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 cep telefonu, 18 oyun konsolu ve 6 sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.