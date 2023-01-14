  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılar

İstanbul Havalimanı'na Azerbaycan'dan gelen uçakta 4 milyon 360 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Şüphelilerin, telefonları kontrolden kaçırmak için başka yolculara dağıttığı tespit edildi.

Ekleme: 14.01.2023 - 16:05 Güncelleme: 14.01.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılarBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Azerbaycan Gümrük İdaresi'nden Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne aktarılan bilgiler üzerine İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular takibe alındı.

Uçaktan inen şüphelilerin, alanda bulunan başka yolculara üzerlerindeki telefonlarını 1'er, 2'şer dağıttıkları görüldü. Şüphelilerin, uçakta bulundukları sırada da üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak amacıyla başka yolculara dağıttığı tespit edildi. Olayın bütün failleri gümrük kontrol noktasında denetime alınırken, şüphelilerin eşyalarına yönelik detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, ünlü markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 cep telefonu, 18 oyun konsolu ve 6 sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılar




Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılar
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu