Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.