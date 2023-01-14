Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.
TRAFİĞE KAPATILDI
Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.
TRAFİĞE KAPATILDI
Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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