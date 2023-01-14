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Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ilk günlerinde daha önceden bilinmeyen bir krizin yaşanmış olduğunu açıkladı. Yarkadaş, Ahmet Davutoğlu'nun masadaki genel başkanlara "'İçinizde Başbakanlık yapan tek kişi benim, o yüzden benim en başta oturmam gerekir." dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu da Davutoğlu'nun talebi karşısında genel başkanların masaya alfabetik sıraya göre oturabileceği formülünü üretmişti. Daha sonra ise 6 lider, yuvarlak masa etrafında toplanma kararı almıştı.

Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Ekleme: 14.01.2023 - 10:36 Güncelleme: 14.01.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ilk kurulduğu günlerde bir 'koltuk' krizi yaşadığını ve bu nedenle bir süre toplantıların gerçekleştirilemediğini söyledi.

'İÇİNİZDE BAŞBAKANLIK YAPAN TEK KİŞİ BENİM'

Barış Yarkadaş, köşe yazısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kibrinin masada büyük bir krize yol açtığını dile getirdi. Yarkadaş, Davutoğlu'nun altılı masadaki genel başkanlara 'İçinizde Başbakanlık yapan tek kişi benim, o yüzden benim en başta oturmam gerekir' dediğini aktardı.

YUVARLAK MASA ÇÖZÜMÜ

Yarkadaş, krizin 'yuvarlak masa' çözümü ile aşıldığını belirterek 'Davutoğlu'nun kibri yüzünden bir süre toplanamayan Altılı Masa en sonunda herkesin eşit olduğu 'yuvarlak masa' çözümünü bulmuş, partiler ise 'alfabetik sıralama'ya göre lanse edilmişti.' dedi.

KILIÇDAROĞLU DA 'ALFABETİK SIRA' ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da liderlerin masaya oturma sırasına ilişkin yaptığı bir konuşmasında Davutoğlu'nun talebinden bahsetmese de bir kriz olduğunu belli etmişti. Kılıçdaroğlu, 'Partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler veya Genel Başkanların soyadı sırasına göre oturabilirler' formülünü ortaya atmıştı.
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