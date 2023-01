Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Marmaris – Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi düzeninde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı düşünüyorum. Daha büyük bir hevesle yönümüzü geleceğe dönmüş bulunmaktayız.2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda bizimle alay etmişlerdi. Her programı her projeyi yapamazsınız diyorlardı. Böyle engellemeye çalıştılar. Bu onlar için bir hezeyandı. Bunları dün gibi hatırlıyoruz.Hamd olsun her seçimde bize en güçlü destek veren milletimizsayesinde sadece ülkemizi eşi benzeri görülmeyen eserlere kavuşturmakla kalmadık, istiklalimize göz dikenlerin tamamının da hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin ülkemizin kutlu yürüyüşünü kesmek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılına heyecanla girdiğimiz bir döneme ulaştık.Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz?Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğesin. Cezaevindekileri de nasıl çıkarırım onun derdindesin. Ama oradan çıkamazlar. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Bunları çıkartacağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Ben milletime güveniyorum. Bu yolda böyle yürüyeceğiz. Kan emicilere asla prim vermeyiz.Bu zihniyet Sakarya Arifiye'de bu seviyeye gelen yatırımlarımızı karalamak için elinden geleni yaptı. Bu sefer de doğrudan şerefli komutanlarımızı ve kahraman ordumuzu hedef alarak asıl niyetini gösterdi.Ordumuzun komutanlarına seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetinde söz sahibi olabilir mi?Bu ülkenin ve milletin hangi menfaatini bunlar savunabilir? Hangi hedefini hayata geçirebilir. Biz bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayiindeki en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Kendi üretimini kendisi yapan Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyor.Rahmetli Menderes'i idam sehpasına götürüp ülkenin başına böyle çöreklendiler. Bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Ülkeye ve millete daha çok hizmetler kazandırmak için harcayacağımız enerjinin bir kısmıyla bunlarla uğraştık. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben şu an karşımdaki bu muhteşem kalabalığın az önce resmi rakamını sordum. 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.Bunlar bir tek kendi ülkelerinin, insanlarının mücadelesine destek olmadılar.Bir masa kurmuşlar, Herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar hiç Anayasa'yı okumamışlar. Seçilmediğin halde nasıl oluyorda hemen seçime gideriz diyorsun? Bunların 'Allah bir' dediğine inanın başka bir şeye inanmayın.Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri tek bir örnek görülmemiştir.Çok sayıda yatırımı hizmete açıyoruz. Valiliğimiz tarafından neticelendirilen, antik kentlerdeki kazıların, restorasyonların, çevre düzenlemelerinin resmi açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Çeşitli kurumların hizmet binalarının açılışlarını buradan yapıyoruz. Seydikemer, Yatağan belediyelerinin 86 ayrı projesini resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.Muğla'ya kazandırdığımız hizmetler elbette bundan ibaret değil. İktidara geldiğimiz günden bu yana Muğla'ya 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.Ne kadar özetlersek özetleyelim Muğla'ya hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Türkiye Yüzyılı destanını siz Muğlalılarla birlikte yazacağız.'