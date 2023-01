Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa eleştirisi: Cumhurbaşkanını emir eri yapmaya çalışıyorlar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Muğla ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerini açmak için buradayız. Eser ve hizmetlerin siz Muğlalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun.Biz şehirlermizi ve insanımızı seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık, olmayacağız. Kimseyi ayırmadan 85 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz.Varsın birileri on binlerce km ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Biz vatan toprağını ilmek ilmek dolanıyoruz.'Muhtar bile olamazsın' manşetlerinin atıldığı o karanlık dönemlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun cumhurbaşkanlığımakamına geldik. 'Muhtar bile olamazsın' manşetlerini atanlar aslında muhtarlara hakaret ediyorlardı.Muhtarlarımızla toplantılarımızda mahallelerimizin sorunlarını çözdük. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini 8 bin 506 liraya yükselttik.Bugün terör örgütlerinin başını içeride ve dışarıda ezebilmemizin en başta gelen sebebi güçlü bir iradenin varlığıdır.Bir kriz masasına dönüşen 6'lı masa, bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla er meydanında bizimle yarışacak birini hala bulamadı. Bir ara adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler, ardından erken seçim yapılsın hemen açıklayalım dediler, her şey dediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler.Biz vesayetin boyunduruğundan kurtardığımızla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Kafası karışıklar kulübü... Millete sen oy ver ama Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek milletle alay etmek değildir.