Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsü, hakaretler ederek yola beton harcı döktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürücünün ambulansa yol vermediği görüntüleri paylaşarak, "O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı. Bakan Koca kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 21.268 TL para cezası uygulandığını da duyurdu.