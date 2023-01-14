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Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsü, hakaretler ederek yola beton harcı döktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürücünün ambulansa yol vermediği görüntüleri paylaşarak, "O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı. Bakan Koca kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 21.268 TL para cezası uygulandığını da duyurdu.

Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
Ekleme: 14.01.2023 - 00:40 Güncelleme: 14.01.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
Bağcılar'da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 21.268 TL para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı

Bakan Koca beton mikseri sürücüsünün ambulansa yol vermediği görüntüleri de paylaşarak, 'O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi' ifadelerini kullandı.
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