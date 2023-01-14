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Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız

MHP'nin Kızılcahamam kampı devam ediyor. Kampta açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekerek, "Güfte ile beste örtüşmüştür" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı, başörtüsü düzenlemesi, seçim tarihi ve altılı masaya ilişkin açıklamalar yaptı

Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Ekleme: 14.01.2023 - 15:25 Güncelleme: 14.01.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür' dedi.

MHP'NİN KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLADI

MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantıda değerlendirme yapan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi.

BAŞÖRTÜSÜ'NE ANAYASAL GÜVENCE

Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, '400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI VE ALTILI MASA

Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, 'İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler' dedi.

Altılı masayı da eleştiren Bahçeli, '6'lı masanın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman' diye konuştu

'GÜFTE İLE BESTE ÖRTÜŞMÜŞTÜR'

MHP lideri Bahçeli, seçimlere yönelik parti programı hakkında, 'Bizim programımız ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi örtüşmüştür. MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür' dedi.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Seçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız' ifadelerini kullandı.
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