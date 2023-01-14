Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür' dedi.MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.Toplantıda değerlendirme yapan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi.Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, '400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, 'İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler' dedi.Altılı masayı da eleştiren Bahçeli, '6'lı masanın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman' diye konuştuMHP lideri Bahçeli, seçimlere yönelik parti programı hakkında, 'Bizim programımız ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi örtüşmüştür. MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür' dedi.Seçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız' ifadelerini kullandı.