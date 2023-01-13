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Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı: AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü

Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı kamyonet ise küle döndü.

Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı: AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü
Ekleme: 13.01.2023 - 14:29 Güncelleme: 13.01.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı: AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü
İstanbul Tuzla'da gerçekleşen olay, Tuzla Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı.

Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü tek katlı bina adeta küle döndü. Sokak içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de alevlere teslim oldu.

Yaşanan olayda bir İSKİ personeli yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri sokak içerisinde çalışma başlattı.

Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı: AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü

'BİR ANDA PATLAMA OLDU'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Özer Sağbaş, 'Sabah saatlerinde burada kazı çalışması yapılıyordu. Bir anda patlama oldu. Onlar da ne olduğunu anlamadı. İşçilerden biri, arkadaşları alevlerin arasında kaldı zannederek yangının içine daldı. Buradaki seçim bürosu da yandı. Cami lojmanında da ufak hasarlar oluştu. Ekipler geldi kısa sürede müdahale ettiler. Su ve doğalgaz kesildi. Bir işçi yaralandı. İşçinin yüzünde yanmalar vardı' dedi.
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