Tekirdağ'da peynir fabrikasında işçi zehirlenmesi!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan ünlü bir peynir fabrikasında zehirlenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı.IHA'da yer alan habere göre, Malkara'daki Ünal Peynircilik Fabrikası'nda çalışan 18 işçi zehirlendi. Ozon gazından zehirlendikleri iddia edilen 18 işçi, kısa sürede hastaneye sevk edildi.Zehirlenen işçiler hastanede tedavi altına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.