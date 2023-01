Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi gücünü milletimizden alıyor

Son dakika haberi... 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi' Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Dev zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.EMİNE ERDOĞAN: TÜKETİMİN YAŞAM KÜLTÜRÜ OLDUĞU ÇAĞDAYIZEmine Erdoğan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu. Emine Erdoğan zirvede 'Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız' dedi.Emine Erdoğan, şunları söyledi: 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Ödül Töreni vesilesiyle bir aradayız. Türkiye'nin yeni yüzyılının sürdürülebilir bir yüzyıl olması hedefiyle çıktığımız yolda sunulan her katkıyı takdire şayan buluyorum. Bu anlamlı programda çevre duyarlılığıyla toplumda mümkün olduğu üstlenmiş isimlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ne yazık ki tüketimin yaşam kültürü haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Bir sermaye olarak görülen ve kaynakları sınırsızmış gibi tüketilen yeryüzünün milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan ortak evimiz olduğunu unutmuş durumdayız maalesef. Dünyanın bir yanında ihtiyacın çok ötesinde tüketim yaşanırken, bu tüketimi karşılayabilmek için dünyanın başka yerlerinde insan emeği ve doğal kaynaklar bir seviyeye sömürülüyor.'İNSANLIK ADINA KAYIP'Bu israf çemberini oluşturanların en büyük iddiası ise dünyanın kaynaklarının şu anki nüfusun ihtiyaçlarını kaldıramadığı yönünde. Oysa yapılan araştırmalar, dünyanın kaynaklarının hakkaniyetli dağıtıldığını bu kadar daha insana rahatlıkla yetebileceğini gösteriyor. Tüketim hırsının bedelini emeği ve doğal kaynakları hoyratça sömürülen mazlumlar temiz hava ve suya sağlıklı gıdaya erişim gibi en temel haklarından yoksun kalarak ödüyorlar. Daha çok tüketimi teşvik ederek elde edilmiş her kazanç insanlık adına bir kayıp haline geliyor. Topraktan sofraya kadar ortaya çıkan gıda kaybının önlenmesi, açlık ve sağlıksız beslenme tehdidini ortadan kaldırmaya yeterlidir.'ASIRLAR ÖNCESİNDEN ÖĞRETİLDİ'Dünyada israf edilen gıdaların iki milyar insana yetecek kadar yani açlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek seviyede olduğunu biliyoruz. Böylesi bir durumda kendi çıkarlarının önüne insanlığın ortak derdini koyan sizler sürdürülebilir yüzyılı inşa eden öncülersiniz. Yeryüzünün gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak gören medeniyetimizin dünyaya örnek teşkil edecek tezahürlerisiniz. Yarın kıyametin kopacağını bile bilse bile elindeki fidanı dikmeyi öğütleyen bir peygamberin ümmeti olarak asla pes etmemek gerektiğini biliyor musunuz? Nehir kıyısında bile suyu tasarruf etme emri dünyaya ve kaynaklara nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden öğretiyor. Çoğumuz büyüklerimizden duyduğumuzbaksın, eksilmesin, sarsın, dökülmesin duasını hatırlarız.'HEM ÇEVRE SORUNU HEM VİCDAN MESELESİ'Bereketin bazen tek bir pirinç tanesine bağlı olabileceği, 2 kişiye yetenin 3 kişiye de yetebileceği inancıyla yetiştik. Mutfağında tarhana çorbası olan, meyve kabuklarından şifalı turşu ve şerbet yapan bizler sürdürülebilirliği kültürel bir miras olarak taşıyoruz. İklim krizini salt bir çevre sorunu olmaktan öte bir vicdan meselesi olarak gören bir bakış açısıyla herkesi tüketim davranışlarına dönüştürmeye davet ettiğimiz Sıfır Atık Projesi de sahip olduğumuz bu kadim değerlerin bir sonucudur.'SIFIR ATIK PROJESİ'NİN BAŞARISI SINIRLARI AŞTI'Atıkları doğru yönetimiyle yalnızca 5 yılda çok önemli kazanımlar elde ettik. 195 bin ailenin elektrik kullanımına eşdeğer enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin su kullanımını eş değer su tasarrufu sağlıyor. Yılda 850 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına gelen yaklaşık 4 milyon ton sera gazının salınımını önledik. 650 milyon ton ham maddeden tasarruf sağlıyor. Bugüne kadar geri kazanılan milyonlarca ton atık ile toplamda 62,2 milyar lirayı ekonomimize kazandırdık. Geldiğimiz noktada Sıfır Atık Projesi'nin başarısının ulusal sınırları aşarak dünyaya örnek teşkil eden ve başka ülkelerde benimsenen bir harekete dönüştüğüne şahitlik ediyorum.'MEDYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU'Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile küresel iklim mücadelesinde çözüme liderlik eden bir rol oluşturuyoruz. Dünyada açtığımız yaraları sarmak için hepimize farklı sorumluluklar düşüyor. Duygu ve düşünce dünyamızı şekillendiren kitle iletişim araçlarının çevre sorununun çözümünde oynadığı rol oldukça önemli. Gündemimizi medyada gördüğümüz ve duyduğumuz haberler şekillendiriyor. Duymadığımız, görmediğimiz olaylar hepimiz için yok etmek oluyor. Öte yandan iklim değişikliğinin meydana getirdiği sorunları yalnızca küresel düzeyde konuşmak, insanlarının çözümün bireysel bir parçası olmasının da önüne geçiyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen orman yangınlarını durdurmak ile evimizde oluşan doğal atıkları dönüştürmek arasındaki bağlantıyı insanlara çok iyi anlatmalıyız.'SIFIR ATIK PROJESİ GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALIYOR'Günlük kaynaktaki davranışlarımızda yapacağımız küçük değişiklikler ile dünyanın emisyon oranına düşürebileceğimizi ısrarlı önleyerek açlık tehdidini bertaraf edebileceğimiz toprağı ve canlı yaşamını doğal haliyle koruyabileceğimizi hep birlikte göstermeliyiz. Sıfır Atık Projesi, gücünü aziz milletimizden alıyor. Sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyenlerin sayısının sizlerin desteğiyle artacağına inanıyorum. Sürdürülebilir yaşam, toplumumuzun her bir ferdinin zihnine ve vicdanına sizin sözleriniz ile işleyecektir. Medya mensuplarına bu hareketin sesi olarak görüyor, sürdürülebilir yaşama inşa edecek haberlerin sayısının artmasını diliyorum. Bu noktada doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyorum ve alkışlıyorum.'TURKUVAZ AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ'Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur. Bu yolculukta tarım, sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok sektörü içine alan büyük bir dönüşüm gerekiyor. Bu noktada üretimi gerçekleştiren iş dünyamızın katkısı son derece önemli. Dünya çevre dostu yeni üretim modellerine hızla geçiş yaparken Türk şirketlerinin değişime ayak uyduran değil, sürdürülebilirliği gerçek öncülerin olabilecek potansiyeli taşıdıklarına şahsen inanıyorum. Türkiye'nin 2053'le sıfır emisyon hedefine ve başlattığımız yeşil kalkınma devrimine iş dünyasından sunulacak her katkıyı çok önemli buluyorum. Bugün burada ödül alacak durum ve kişileri canı gönülden tebrik ediyor, çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan iş insanlarımızın başarılarının nice yenilikçi projeye ilham olmasını diliyorum. Turkuvaz ailesine, Inbusiness dergisine ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla'