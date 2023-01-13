Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'de! Kimler kadroya geçebilecek? AK Parti'den flaş açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.
Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.
Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz"
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