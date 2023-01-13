Siirt'te uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu imal veya ticareti ve kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak' suçlarından 5, bunlarla bağlantısı bulunan 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.UYUŞTUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİOperasyonda, 35 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu madde aparatı, tabanca, şarjör ve 5 cep telefonu ele geçirildi.3 TUTUKLAMAGözaltına alınan 20 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan Ö.E, H.D. ve K.C. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.