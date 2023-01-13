Osmaniye'de televizyon patladı, yaşlı adam öldü
Televizyonun patlamasıyla çıkan yangında dumandan etkilenen 83 yaşındaki yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Yeniköy köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Mustafa Avcılar'ın evinde yangın çıktı.
Yangının, evin yatak odasındaki tüplü televizyonun patlaması ile çıktığı öğrenildi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Baygın halde çıkarıldı, hastanede can verdi
Dumanların yükseldiğini gören yakınları, eve girip baygın haldeki Avcılar'ı dışarı çıkardı.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Avcılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yangın ise çevredekilerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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