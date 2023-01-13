Osmaniye'de televizyon patladı, yaşlı adam öldü

Osmaniye'nin Yeniköy köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Mustafa Avcılar'ın evinde yangın çıktı.Yangının, evin yatak odasındaki tüplü televizyonun patlaması ile çıktığı öğrenildi.İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Baygın halde çıkarıldı, hastanede can verdiDumanların yükseldiğini gören yakınları, eve girip baygın haldeki Avcılar'ı dışarı çıkardı.Ambulansla özel hastaneye kaldırılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Avcılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yangın ise çevredekilerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.