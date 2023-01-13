Mustafa Varank, Bilim Güngören'in açılışına katıldı

Güngören Bilim Merkez'i, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı Tübitak ve Güngören Belediyesi iş birliği içinde hayata geçti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilim Güngören'in Açılış Töreni'nde konuşarak, merkezin önemine değindi.Bakan Varank açılış sırasında bu güzel mekanda geleceğin teminatı bilim sevdalısı gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 'Önümüzdeki dönemde en değerli varlığımız olan çocuklarımıza katkı sağlayacak bu merkezi açmaktan ve Bakanlık olarak Güngören Belediyesi'ne katkı sunmaktan dolayı mutluyuz.' şeklinde konuştu.