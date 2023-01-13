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Murat Ongun’un bir yalanı daha deşifre oldu Dilekçeler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un, İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın eski hakimi Hüseyin Zengin’le ilgili bir kez reddi hakim istedikleri sözünü, avukatların verdiği 3 dilekçe yalanladı.

Murat Ongun’un bir yalanı daha deşifre oldu Dilekçeler ortaya çıktı
Ekleme: 13.01.2023 - 16:52 Güncelleme: 13.01.2023 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Murat Ongun’un bir yalanı daha deşifre oldu Dilekçeler ortaya çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili yargılama sürecinde kamuoyunu yanıltmak için gerçek olmayan ifadelerden biri de Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın davanın ilk hakimi ile ilgili 3 kez reddi hakim talebinde bulunulduğuna ilişkin sözlerinin doğru olmadığını iddia ederken İmamoğlu'nun davasıyla ilgili verilen avukat dilekçeleri Ongun'un bu sözlerini çürüttü.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın dosyaya sunduğu 3 dilekçe gerçeği gün yüzüne çıkardı.

3 DİLEKÇE VERİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat imzalı 29 Mart 2022'de verilen dilekçeyle ilk kez reddi hakim talebinde bulunuldu.

Dilekçede, 'Adalete olan güvenin zedelenmemesi ve yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına, silahların eşitliği ve adil yargılama ilkesini ihlal eden, tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin'in CMK 24/1 kapsamında reddi talebimizin kabulünün karar verilmesine, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usuli işlemin yapılmaması' ifadelerine yer verildi. Bu dilekçeyi değerlendiren ilgili mahkeme, reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Bunun üzerine avukat Polat, 19 Nisan 2022 tarihinde reddi hakim talebinin reddedilmesi kararının tekrar görüşülmesi için itiraz dilekçesi verdi. Dosyaya sunulan ikinci dilekçede, 'Tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin'in reddi talebimizin kabulüne karar verilmesi' talebinde bulunuldu.

İtiraz dilekçesi üzerine ilgili mahkeme, konunun değerlendirilip karara bağlandığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Hakimin reddinde ısrarcı olan avukat Kemal Polat 3. Dilekçesini 21 Nisan 2022'de mahkemeye sunarak, karara bir kez daha itiraz etti. Bu dilekçede Polat, 'Reddi hakim talebimizin reddi hakkındaki itirazımızın değerlendirilmesi' talebinde bulundu.

Murat Ongun’un bir yalanı daha deşifre oldu Dilekçeler ortaya çıktı
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