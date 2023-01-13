Milas’ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma – FETÖ/PYD' suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Ş.İ., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.M.Ş.İ. tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.