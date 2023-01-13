Kütahya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sahte içki üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettikleri iddia edilen K.K. ve M.G'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, pet şişeler içinde 16 litre sahte votka, 16 litre sahte rakı, 3 litre sahte viski, 20 litre etil alkol, 250 mililitre aroma kiti ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K. ve M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.