Kenya'da silahlı saldırı: Sekiz ölü

Marsabit İlçe Komiseri David Saruni, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin, sabah saatlerinde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydeden Saruni, ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu bilgisini paylaştı.Saruni, çok sayıda çiftlik hayvanının da telef olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.