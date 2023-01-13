Kenya'da silahlı saldırı: Sekiz ölü
Kenya'nın kuzeyinde bulunan Marsabit bölgesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Marsabit İlçe Komiseri David Saruni, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin, sabah saatlerinde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydeden Saruni, ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu bilgisini paylaştı.
Saruni, çok sayıda çiftlik hayvanının da telef olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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