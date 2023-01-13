Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve geçen yıl 295 bin 600 kişiyle "tüm zamanların en yüksek ziyaretçi" sayısına ulaşan İshak Paşa Sarayı, restore edilecek.İlçenin güneyinde "kartal yuvası"nı andıran bir tepe üzerine kurulu bulunan tarihi saray, Osmanlı, Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen saray, yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi ağırlıyor.Son yıllarda bölgeye ilgi gösterilmesiyle tarihi saray, 2022 yılında 295 bin 600 kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Vali Osman Varol, sarayda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere, tarihi yapının yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.Tarihi saraya olan ilginin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:Hatta Osmanlı dönemi için belki de imparatorluk ve padişah saraylarından sonra en önemli mimari eser diyebiliriz. Valiliğimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi arasındaki işbirliğiyle İshak Paşa Sarayı'nın orijinal haline döndürülerek tamamen restorasyonunun yapılmasıyla ilgili bir proje çalışmamız var. Bu gerçekten çok ses getirecek önemli bir çalışma.İstanbul Teknik Üniversitesi ekipleriyle bir toplantımızı gerçekleştirdik. Ekipten birkaç hocamız da sarayda birtakım incelemelerde bulunuyor." dedi.