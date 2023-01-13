Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kadın adliyede
İstanbul Beşiktaş'ta Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
İstanbul Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aylin A, Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI