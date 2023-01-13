Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar!

Kan donduran olay Erzurum Palandöken'de yaşandı. Yaklaşık bir yıl önce Recep Sar'ın ortağı olduğu giyim mağazasında, alışveriş sırasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Sar, mağazaya müşteri olarak gelen Alican Y. ile Alpaslan A.'yı bıçakla yaraladı. Önceki gün Alican Y. ve Alpaslan A., Recep Sar'ın işlettiği dönerci dükkanının önüne geldi. İki arkadaş, ellerindeki tüfek ve tabancayla döner kesen Recep Sar'a peş peşe ateş etti. Saçma ve kırılan camların yüzüne isabet ettiği Sar yaralandı. Çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Recep Sar, gözünden ameliyat edildi. Bu arada saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, kamera görüntüsünden yola çıkarak kimliklerini belirlediği Alican Y. ve Alpaslan A.'yı olayda kullandıkları silahlarla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları devam eden şüphelilerin ilk ifadelerinde bir yıl önce yaşanan kavga nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.Saldırı sırasında döner kesen Recep Sar'ın yanında bulunduğunu söyleyen Mehmet Yaylacı, 'Ben ocaktayken ustam hemen yanımda döner kesiyordu. Baktım pompalı sesi geldi. Hemen tezgahın altına girdim, ustamız yaralandı. Ateş edenleri görmedim. Büyük bir korku ve panik yaşadık' dedi.