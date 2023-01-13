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Beyaz Gazete
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Japonya Başbakanı Kişida, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi!

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 ülkeleri turu kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.

Ekleme: 13.01.2023 - 21:23 Güncelleme: 13.01.2023 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Japonya Başbakanı Kişida, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi!
ABD Başkanı Biden, Ekim 2021'de göreve gelmesinden bu yana ilk resmi ABD ziyaretini gerçekleştiren Japonya Başbakanı Kişida'yı Beyaz Saray'da ağırladı.

TAYVAN GERİLİMİ MASADA

Liderler, Hint-Pasifik'te Çin'in artan nüfuzu karşısında güvenlik iş birliğinin artırılması, ekonomi, enerji, gıda güvenliği, nükleer silahsızlanma ve iklim değişikliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore'nin balistik füze programı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması ile G7 ülkeleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin artırılması konularını masaya yatıracak.

Japonya, 2023 G7 Dönem Başkanlığı rolüyle, ikili ve bölgesel ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
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