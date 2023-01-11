İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır hakkında karar verildi: Komisyon kurulacak
İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.
Anayasa Adalet Karma Komisyonu, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Hazırlık komisyonu üyeleri, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç ve Alpay Antmen'den oluşacak.
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