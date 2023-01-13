İsveç Başbakanı'ndan PKK destekçilerine tepki
Başbakan Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de belediye binası önündeki PKK eylemini, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı "sabotaj" olarak nitelendirdi.
Terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen İsveç'te skandallar bitmiyor.
NATO üyesi olmak isteyen ülke, ilk kez bir PKK eylemine tepki gösterdi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
'Tehlikeli bir durum'
Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, 'İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum.' değerlendirmesinde bulundu.
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