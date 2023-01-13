İsveç Başbakanı'ndan PKK destekçilerine tepki

Terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen İsveç'te skandallar bitmiyor.NATO üyesi olmak isteyen ülke, ilk kez bir PKK eylemine tepki gösterdi.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, 'İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum.' değerlendirmesinde bulundu.