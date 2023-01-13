  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya

13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olan PKK/YPG üyesi Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçışına aracı olan ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyette verdiği ortaya çıktı. Gölge'nin ifadesinde Hassan'ı önce Bulgaristan'a oradan da Romanya'ya götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya
Ekleme: 13.01.2023 - 13:38 Güncelleme: 13.01.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyete verdiği ifadelere ulaşıldı. Eylemin kilit isminin önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya götürüldüğü ve Avrupa ülkelerine geçiş yaptığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan geçtiğimiz Pazar günü sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Gölge'nin işlemleri sona erdi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG mensubu terörist Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Hazni Gölge, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

EYLEMİN KİLİT İSMİ ÖNCE BULGARİSTAN'A, ORADAN DA ROMANYA'YA GÖTÜRÜLMÜŞ
PKK/YPG'li teröristin yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin polise verdiği ifadelere ulaşıldı. 1979 Batman nüfusuna kayıtlı olan Gölge, ilk etapta kimi kaçırdığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Gölge'nin, hücre üyesini 7 bin 500 liraya Edirne'den Bulgaristan'a götürdüğünü itiraf etti.

1990 yılında Batman'dan Edirne'ye yerleştiğini anlatan kaçakçı, o tarihten bu yana Edirne'de yaşadığını, Hassan'ı 20 kişilik bir grup insanın içerisinde Bulgaristan'a kaçırdıklarını söylediği belirtildi. Hazni Gölge'nin, PKK üyesinin oradan da Romanya'ya götürüldüğünü anlattı. Hasan'ın kaçışına aracılık eden Hüseyin Güneş'in polis tarafından yakalandığını duyunca panikleyerek kendisinin de Bulgaristan'a kaçtığını anlatan Hazni Gölge'nin, 2003 yılında önce Edirne'de kıraathane açtığı ve sonrasında eğlence mekanı işlettiği tespit edildi. İşlettiği eğlence mekanında karıştığı bir kavga nedeniyle 9 ay cezaevinde yattığı öğrenilen Gölge'nin, sonrasında da Bulgaristan'da giderek orada restoran işlettiği belirtildi.

İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya

İstiklal saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı: Önce Bulgaristan ardından Romanya
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu