İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 7'si ise savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı.Daha önce terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları yer alan şüphelilerin kimlikleri belirlenmiş, İstanbul'da 9 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalanmıştı.