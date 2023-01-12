İdlib'de deprem: Hatay'da da hissedildi...
Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'da da hissedildi.
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; saat 23.40'ta Suriye'nin İdlib kentinde bir deprem meydana geldi.
4.6 olduğu büyüklüğündeki depremin, derinliğinin 34.04 km olduğu belirtildi.
HATAY'DAN DA HİSSEDİLDİ
Hatay'dan da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
4.6 olduğu büyüklüğündeki depremin, derinliğinin 34.04 km olduğu belirtildi.
HATAY'DAN DA HİSSEDİLDİ
Hatay'dan da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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