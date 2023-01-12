İdlib'de deprem: Hatay'da da hissedildi...

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; saat 23.40'ta Suriye'nin İdlib kentinde bir deprem meydana geldi.4.6 olduğu büyüklüğündeki depremin, derinliğinin 34.04 km olduğu belirtildi.HATAY'DAN DA HİSSEDİLDİHatay'dan da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.