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Eski paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Emin Şen: Bizim mücadelemizi en iyi FETÖ'cüler bilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında 10 yıl önceki tweetlerinin ekran görüntüleri ile FETÖ'cülükle itham edilen Emin Şen, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Paylaşımlarının FETÖ’yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen, sarkastik bir dille yazıldığının altını çizen Şen, "Bizim mücadeleyi nasıl kesif yaptığımızı en iyi FETÖ’cüler bilir. Dostlarınız olduğu için sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Eski paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Emin Şen: Bizim mücadelemizi en iyi FETÖ'cüler bilir
Ekleme: 13.01.2023 - 00:06 Güncelleme: 13.01.2023 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
Eski paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Emin Şen: Bizim mücadelemizi en iyi FETÖ'cüler bilir
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu iddia ettiği Emin Şen'in, 'Ebabil harekatı adı altında 8 bin sosyal medya hesabını yönettiğini' ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'CHP milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır' denildi.

Bakanlık, Şen'in Bakan Soylu'nun çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüttüğü ve bunun kamuya açık bir bilgi olduğu belirtti.

Muhalif medya yapılan resmi açıklamalara rağmen Şen'in 10 yıl önce FETÖ'yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen tweetlerini yayımlayıp FETÖ'cülükle itham etti.

'FETÖ'YLE DALGA GEÇEN TWEETLER'

Şen, söz konusu haberler sonrası yaptığı açıklamada '10 yıl önce FETÖ'yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen, sarkastik bir dille yazılmış, zihinlerindeki başaramayacaklarını ifade eden tweetlerden FETÖ'cülük çıkartma gayreti tam da Eminimsi hesabında dalga geçilmelik bir durum.' dedi.

'MÜCADELEYİ NASIL KESİF YAPTIĞIMIZI EN İYİ FETÖ'CÜLER BİLİR'

'Tam da bu dalga geçme tweetleri okudukça çıldıran firari FETÖ'cü Emre Uslu “24 saat cemaate söven birinin ofisi” deyip ofisimizin adresini paylaşmıştı. Bu dalga geçilen tweetleri FETÖ'cülük olarak yaftalamak, en iyimser yorumla FETÖ'cü teröristlerle aynı noktada buluşmaktır.' ifadesini kullanan Şen, sözlerini şöyle sürdü:

'FETÖ'nün 2023 hayali ve onların zihnendekileri ifşa eden bir tweeti de Anıtkabir'e bağlamak tam da o hesapta söylenen gibi FETÖ zihniyetidir. Bizim mücadeleyi nasıl kesif yaptığımızı en iyi FETÖ'cüler bilir… Dostlarınız olduğu için sorabilirsiniz.'
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