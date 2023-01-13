Edirne'de 23 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne'de, son bir hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak üzereyken 23 FETÖ, PKK ve DHKP/C mensubu gözaltına alındı.IHA'da yer alan habere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut kartalları tarafından son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan devriye kontrolleri esnasında yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.Bunlardan 16'sının FETÖ, 6'sının PKK, birinin de DHKP/C üyesi oldukları ve arama kararının olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.