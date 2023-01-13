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Düzceli depremzedeler için konut çalışmaları sürüyor

Deprem bölgesine 484 konteyner yapılırken, depremzedeler için konut çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Konutların en kısa sürede yapılıp teslim edilmesi planlanıyor.

Ekleme: 13.01.2023 - 14:53 Güncelleme: 13.01.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Düzceli depremzedeler için konut çalışmaları sürüyor
Düzce 23 Kasım'da 5,9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Bölgede büyük ölçüde ağır hasarın oluşmasının ardından vatandaşların yaraları sarılıyor.

Devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edilirken ilk olarak AFAD eliyle çadır kuruldu, ardından konteyner kurulumu için yapıldı.

Şimdilerde konteynere yerleştirilen vatandaşlar için yapılacak konutlara ilişkin yer tespiti ve hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalara başlandı.

Kurulan 484 konteynerlardan 432'si yaşam alanı, 52'si de cami, mescit ve geçici iş yeri olarak kullanılıyor.

Depremin bilançosu
Afet nedeniyle 95 kişi yaralandı, 823 konut, 96 iş yeri, 42 cami ve bağımsız bölüm (ahır, depo) olmak üzere toplamda 961 yapı ağır hasar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından "acil yıkım" kararı verilen 961 yapıdan 480'inin yıkımı gerçekleştirildi.

Depremden zarar görenlere kira ve hasar yardımı olarak 230 milyon 157 bin lira destek sunuldu.

Konut çalışmaları sürüyor
Öte yandan bakanlık deprem yönetmeliğine ve bölge mimarisine uygun yeni konutlar inşa edecek. Yer tespiti ve hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalar sürerken, konutların en kısa sürede yapılıp teslim edilmesi planlanıyor.

Vali Cevdet Atay, depremin ardından yaraların hızla sarılması için olağanüstü gayret sarf edildiğini söyledi.

"Hasar tespitleri yapıldı"
Hak sahipliği konusunda ilgili birimlerin, AFAD'ın çalıştığını aktaran Atay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespitlerini yaptı. Net sonuçlar şu an il genelinde askıya çıktı. Vatandaşlarımız kendileriyle alakalı konuda yargı yolu açık olmak üzere gerekli işlemlerini takip edecekler." dedi.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre konteynerlerimizi dağıttık"
Atay, Gölyaka ve Çilimli'de toplu konteyner alanları olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Köylerimize, mahallelerimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre konteynerlerimizi dağıttık. Şu an insanlarımız onların içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu konteynerde oturan vatandaşlarımızdan hak sahipliği kazananların evleri inşallah hızlı şekilde yapılacak. Onlar da konteynerlerden kısa sürede kendi evlerine geçmiş olacaklar."

"Tedbirlerimizi alıyoruz"
Yapıların deprem yönetmeliğine göre yapılmasının can kaybının önüne geçtiğini vurgulayan Vali Atay, şu uyarılarda bulundu:

"Hem deprem hem sel veya herhangi bir afette vatandaşın bilinci, toplumun duyarlılığı çok önemli. Vatandaşın sel için dere kenarına ev, konut yapmaması ve burada yaşamaması önem arz ediyor. Bu konut ve yaşam alanlarını başka yerlere taşımak suretiyle tedbirlerimizi alıyoruz. Burada mevsim ve yağış rejimlerinde değişiklikler oluyor. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmemeleri, akılda tutmaları gerekiyor. 5 ayda yağacak yağmur 2-3 gün içerisinde yağıyor, bunları yaşadık. Dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor."

"Konteynerde rahatım"
"Konteynerde yaşayan Necdet Öztürk, "Bir ay oldu, Allah devletimizden razı olsun, zamanında yetiştirdi. Şu anda rahatız, iyiyiz. Evimiz ağır hasarlıydı. Yıkım kararı alındı ve yıkıldı. Konteynerde rahatım, burada herhangi bir sıkıntım yok." diye konuştu.

"Hizmetlerden memnunuz"
Depremin ardından evlerinin kentsel dönüşümde yıkıldığını anlatan Abdullah Yüce ise "Bu nedenle buraya yerleştik, gayet iyi oldu. Çok memnunum, gayet güzel ve disiplinli, temiz bir yer. Hizmetlerden memnunuz, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
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