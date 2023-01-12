  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
Ekleme: 12.01.2023 - 09:17 Güncelleme: 13.01.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
Çin'e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dört bakan, Çin'e karşı 'genişletilmiş caydırıcılık' konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD'nin Japonya'daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi. Austin, ABD'nin Okinawa'daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.

Bu dönüştürme sürecinin 2025'e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.

Çin'in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çin'in istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABD'nin Japonya'yı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Çin'in Tayvan'ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Austin, Çin'in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan'ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi. ABD'li bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Blinken önümüzdeki haftalarda Çin'e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.

Japon bakan, Çin'in kendileri için 'benzersiz bir stratejik sınama' olduğuna işaret ederek, Pekin'in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.

Yoşimasa, ayrıca ABD'nin Okinawa'daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti. Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

1955'te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya'yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu